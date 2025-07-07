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إنقاذ مئات المهاجرين قبالة جزر في اليونان

إنقاذ مئات المهاجرين قبالة جزر في اليونان
7 يوليو 2025 14:30

أعلن خفر السواحل اليوناني إنقاذ أكثر من 430 مهاجرا غير نظامي في خمس عمليات منفصلة نُفذت منذ يوم "الجمعة"، قبالة جزيرتي جافدوس وكريت.
وأوضح بيان رسمي أن إحدى عمليات الإنقاذ نُفذت بالتعاون مع وكالة "فرونتكس" التابعة للاتحاد الأوروبي، وتم خلالها إنقاذ 96 مهاجرًا، مشيرًا إلى أن جميع المهاجرين نقلوا إلى جزيرة كريت.
وتشهد السواحل اليونانية ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المهاجرين القادمين بحرًا من شمال شرق ليبيا خلال الأشهر الأخيرة، معظمهم من دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي هذا السياق، أعلنت السلطات اليونانية عن نشر فرقاطتين قرب المياه الليبية، في إطار جهودها للحد من تدفق المهاجرين، داعية الحكومة الليبية إلى تعزيز التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة هذا التحدي.

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المصدر: وام
خفر السواحل
المهاجرين
اليونان
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