حريق مرسيليا يتراجع وتحذير من اندلاع بؤر جديدة

أعلنت السلطات أن الحريق الذي أدى إلى إجلاء حوالى 400 شخص في مرسيليا، ثاني مدن فرنسا في جنوب غرب البلاد، "يتراجع بشكل كبير" صباح الأربعاء لكنها حذرت من احتمال اندلاع "بؤر جديدة".

وحذّر وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو مساء الثلاثاء "كل المؤشرات تفيد بأن الصيف ستكون دونه مخاطر كثيرة" فيما تسجل في فرنسا أولى الحرائق الكبيرة هذه السنة. وقد اندلعت خلال عطلة نهاية الأسبوع في مقاطعات عدة في جنوب البلاد ما أدى إلى أزمات سير خانقة بسبب بدء إجازات الصيف.

في مرسيليا، قالت السلطات المحلية صباح الأربعاء إن الحريق الذي أججته فترة طويلة من القيظ ورياح عاتية، "تراجعت حدته لكنه لم يصبح تحت السيطرة بعد. وقد تندلع بؤر نيران جديدة" على ما أفاد رئيس إدارة منطقة بوش دون رون جورج-فرنسوا لوكلير.

وستوضع حصيلة جديدة بالحريق بعد ظهر الأربعاء. وقال لوكلير إن الحريق "أصاب" حتى الآن ما لا يقل عن 70 منزلا تهدّم عشرة منها من دون وقوع ضحايا باستثناء بعض الإصابات الطفيفة.

وكانت إدارة المنطقة حذرت في وقت سابق عبر اكس من أن سكان الدائرة 16 في مرسيليا وهو الجزء الشمالي من المدينة التي طالتها النيران الثلاثاء "بات بإمكانهم مغادرة منازلهم" لكن "من المبكر" للأشخاص ال400 الذين تم إجلاؤهم "العودة إلى منازلهم".

ويشارك أكثر من 800 عنصر إطفاء في مكافحة الحريق فيما ألقي 400 طن من المياه من الجو لمنع النيران التي بلغت أحياء شمال مرسيليا من إلحاق المزيد الأضرار على ما قال وزير الداخلية برونو روتايو.

ودعا الوزير السكان إلى التحلي بالحس المدني مشيرا إلى أن تسعة من كل عشرة حرائق يسببها الإنسان. ونجم حريق مرسيليا عن احتراق سيارة.

وفي غضون ساعات اجتاح الحريق 700 هكتار ما استدعى ظهرا إغلاق مطار إيكس-مرسيليا بروفانس رابع أكبر المطارات الفرنسية من حيث عدد المسافرين والواقع شمال غرب مرسيليا.

-وعادت حركة الطيران جزئيا إلى المطار الثلاثاء عند الساعة 19,30 بتوقيت غرينتش لكن قد يغلق المطار مجددا الأربعاء لإعطاء الأولوية للطائرات التي تستخدم في مكافحة الحريق على ما قالت إدارة المنطقة.

وأظهرت صور التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية سحب دخان تمتد فوق البحر على مسافة مئة كيلومتر تقريبا.

ودفع الحريق السلطات إلى دعوة نحو 15 ألف من سكان الدائرة 16 إلى ملازمة المنازل.

وقالت السلطات الأربعاء إن الطريق السريع الذي يربط بشمال مرسيليا "قد يعاد فتحه بشكل جزئي" مع "مسلك مخصص لفرق الإطفاء".

وعادت حركة القطارات السريعة في مرسيليا صباح الأربعاء بعد توقف الثلاثاء فيما تبقى حركة القطارات المحلية مضطربة وفق الشركة الوطنية للسكك الحديد.

وبموازة ذلك، على الجانب الآخر من ساحل المتوسط قرب ناربون في مقاطعة أود التي طالتها ثلاثة حرائق في غضون أسبوع، يواصل أكثر من ألف عنصر إطفاء من كل أرجاء فرنسا مكافحة حريق اجتاح ألفي هكتار من الغابات منذ الاثنين.



