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ترامب يعلن زيادات جمركية جديدة على كندا

ترامب يعلن زيادات جمركية جديدة على كندا
11 يوليو 2025 11:46

 وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدّدا سهامه إلى كندا، فارضاً عليها زيادات جمركية بنسبة 35 % هي من الأعلى التي أعلنها منذ مطلع الأسبوع، ومتّهما أوتاوا بالردّ على تدابيره التجارية.
وفي رسالة إلكترونية موجّهة إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني نشرت على "تروث سوشل" كتب ترامب "بدلا من التعاون مع الولايات المتحدة، ردّت كندا برسومها الجمركية الخاصة.
واعتباراً من الأوّل من أغسطس، سنفرض على كندا رسوماً جمركية نسبتها 35 % تطال المنتجات الكندية المصدّرة إلى الولايات المتحدة".
وحذّر ترامب من إمكان "تعديل هذه الرسوم، صعوداً أو هبوطاً، بحسب علاقتنا مع بلدكم".
وكشف كارني مساء الخميس على إكس أنه "خلال المفاوضات التجارية الجارية مع الولايات المتحدة، (دافعت) الحكومة الكندية بلا كلل عن عمّالنا وشركاتنا.
وسوف نستمرّ على هذا المنوال فيما نعمل استعدادا للمهلة القصوى المراجعة بتاريخ الأوّل من أغسطس".
وكما هي الحال مع كلّ رسالة أرسلت إلى أكثر من عشرين بلدا منذ الإثنين، أشار الرئيس الأميركي إلى أن هذه الرسوم الجديدة ستضاف إلى تلك المفروضة على مجالات نشاطات خاصة، مثل الفولاذ والألومينيوم والسيارات.
وتعدّ الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لكندا.

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