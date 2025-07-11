السبت 12 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى في روسيا جراء هجمات بطائرات مسيرة

طائرة مسيرة أوكرانية
11 يوليو 2025 18:32

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في روسيا في هجمات ليلية بطائرات مسيّرة فيما تستمر الأزمة الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022.
وأسفرت الهجمات الليلية عن مقتل شخص في منطقة ليبيتسك في روسيا حيث أعلن الجيش إسقاط أكثر من مئة مسيّرة ليل الخميس الجمعة.
وكتب إيغور أرتامونوف حاكم منطقة ليبيتسك الواقعة في غرب روسيا، تطبيق على تلغرام "هذه الليلة، سقطت مسيّرة على أرض تابعة لمنشآت زراعية في منطقة خليفينسكي" الواقعة على مسافة نحو 500 كيلومتر جنوب موسكو، ما تسبّب في اندلاع حريق "أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر".
كما قتل شخص في "تولا" بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، إثر هجمات المسيّرات. وقضى شخص ثالث في قصف مدفعي على منطقة بلغورود الحدودية، وفق السلطات المحلية.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، على تلغرام، أن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 155 مسيّرة"، مضيفة أن 53 من هذه الطائرات من دون طيّار أسقطت في منطقة كورسك المحاذية لأوكرانيا.
كما قضى مدنيّان، الخميس، في منطقة بلغورود وآخر في كورسك إثر هجمات، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

أخبار ذات صلة
قتلى وجرحى بقصف متبادل بين أوكرانيا وروسيا
«الدولية للهجرة»: الحرب في أوكرانيا أرهقت الجميع
المصدر: وكالات
روسيا
هجمات
طائرات مسيرة
آخر الأخبار
ترامب يتفقد مواقع الفيضانات في تكساس
الأخبار العالمية
ترامب يتفقد مواقع الفيضانات في تكساس
اليوم 08:29
ليفربول يسحب «القميص 20»
الرياضة
ليفربول يسحب «القميص 20»
اليوم 08:22
القضاء يأمر إدارة ترامب بوقف الاعتقالات للمهاجرين
الأخبار العالمية
القضاء يأمر إدارة ترامب بوقف الاعتقالات للمهاجرين
اليوم 08:22
لايلز يضع نفسه في «النار»!
الرياضة
لايلز يضع نفسه في «النار»!
اليوم 08:17
مدرسة تحولت إلى مركز إيواء مؤقت في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون الرصاص من أجل الطعام
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©