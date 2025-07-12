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اليونسكو قد تدرج قلاع بافاريا ضمن قائمة التراث العالمي

اليونسكو قد تدرج قلاع بافاريا ضمن قائمة التراث العالمي
12 يوليو 2025 09:05

قد تدرج قلاع بافاريا الأسطورية قريبا ضمن قائمة أكثر المواقع الثقافية قيمة في العالم. ومن المتوقع أن تقرر لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، المنعقدة حاليا في باريس، اليوم السبت ما إذا كانت ستدرج قلاع "نويشفانشتاين" و"هيرينشيمزيه" و"ليندرهوف"، بالإضافة إلى القصر الملكي على جبل "شاخن" في بافاريا العليا، ضمن قائمة التراث العالمي.
واستغرق إعداد هذا الطلب أكثر من ربع قرن. ولطالما كانت هذه القلاع، التي تقع على خلفية جبال الألب الخلابة، نقطة جذب سياحية، حيث استقطبت أكثر من 1.7 مليون زائر العام الماضي، معظمهم من خارج البلاد.
وبنيت هذه القلاع في النصف الثاني من القرن التاسع عشر على يد لودفيش الثاني (1886-1845) ملك بافاريا، وصممت لاستحضار رومانسية وخيال العصور الوسطى.
وتشبه قلعة "نويشفانشتاين" حصن فارس، ولها تأثير كبير على تصميم قلاع "والت ديزني" المتحركة.
كما استوحيت قلعة "هيرينشيمزيه" من قصر فرساي الفرنسي.
وتعكس القلعتان رؤية لودفيش لعمارة مسرحية حالمة بدلا من أصالة تاريخية صارمة.
ورغم أن إدراج المواقع ضمن قائمة التراث العالمي لا يرتبط بالحصول على تمويل، فإنه من المفترض أن يعزز بشكل كبير المكانة الدولية للمواقع والسياحة الوافدة إليها، كما يلزم الدولة المضيفة بالحفاظ على المواقع وحمايتها وتقديم تقارير منتظمة إلى اليونسكو.

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