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مصابون في انهيار أجزاء من عقار سكني بشمال مصر

انهيار عقار سكني بمصر (أرشيفية)
13 يوليو 2025 12:14

لقي شخص حتفه وأصيب خمسة آخرون في انهيار أجزاء من عقار  سكني بمنطقة العطارين في الاسكندرية  بشمال مصر. وقالت محافظة الاسكندرية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الأحد، إنه  فور وقوع الحادث تم الدفع بقوات الحماية المدنية والإسعاف لرفع الأنقاض وإنقاذ المصابين والتعامل الفوري مع آثار الانهيار.
وأضافت أن العقار تبلغ مساحته نحو 300 متر، ويتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية بالإضافة إلى جزء من دور خامس، ويضم العقار ست وحدات سكنية إلى جانب أنشطـة تجارية في الدور الأرضي. وأشارت إلى أن العقار مشغول بالسكان وصادر بشأنه قرار يقضي بهدم الدور الرابع والجزء الخاص بالدور الخامس مع ترميم باقي العقار، لافتة  إلى استمرار المتابعة لحين الانتهاء من رفع الأنقاض بالكامل، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتشكيل لجنة هندسية لبحث ومراجعة ملف العقار.

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المصدر: وكالات
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