غرق سفينة خلال إنقاذ مهاجرين في بحر إيجه

أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الاثنين، غرق سفينة تابعة لوكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس" في بحر إيجه، خلال عملية إنقاذ مهاجرين، مؤكداً أن سفناً أخرى أنقذت أفراد الطاقم على الفور.

وقال مسؤول في خفر السواحل إن السفينة غرقت بعد اصطدامها بشعاب مرجانية قرب جزيرة ليسبوس.

وأضاف: "كانت السفينة تشارك في إنقاذ مهاجرين في المنطقة، في خضم رياح عاتية".

وأكد المسؤول أن طاقم السفينة، المؤلف من خمسة برتغاليين ويوناني واحد، بخير.

وبدأت العملية بعد أن أبلغ 36 مهاجراً كانوا على شاطئ في ليسبوس السلطات عن فقدان أعضاء آخرين من مجموعتهم في البحر.

وأشار خفر السواحل إلى أن أعمال البحث ما زالت مستمرة.

يذكر أن "فرونتكس" هي وكالة حرس الحدود الأوروبية، ومهمتها مساعدة دول الاتحاد الأوروبي في إدارة الحدود الخارجية للتكتّل.