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ترامب يطالب أوكرانيا بعدم استهداف موسكو

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
15 يوليو 2025 22:16

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أوكرانيا إلى عدم استهداف العاصمة الروسية موسكو.
وتأتي تصريحات ترامب بعد أن ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنه شجع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تكثيف الهجمات في العمق الروسي.
ولكن رداً على سؤال للصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كان على زيلينسكي استهداف موسكو، أجاب ترامب "عليه عدم القيام بذلك".
ومطلع الأسبوع، وافق الرئيس الأميركي على إرسال شحنات أسلحة جديدة إلى كييف، بما في ذلك صواريخ الدفاع "باتريوت" عبر حلف شمال الأطلسي "الناتو".
كما هدد بفرض رسوم جمركية على بضائع روسيا خلال 50 يوماً، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف الأزمة الحالية في أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
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