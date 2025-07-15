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39 تريليون دولار خسائر فقدان الأراضي الرطبة بحلول عام 2050

جزء من الأراضي الرطبة في البرازيل (الصورة من خدمة نيويورك تايمز)
16 يوليو 2025 02:37

نيروبي (وكالات) 

أظهر تقرير صادر عن اتفاقية الأراضي الرطبة، أمس، أن التدمير العالمي للأراضي الرطبة التي تستخدم مصايد للأسماك وفي الزراعة والسيطرة على الفيضانات ينذر بخسارة منافع اقتصادية بقيمة 39 تريليون دولار بحلول عام 2050.
وأوضح التقرير الحكومي الدولي أن نحو 22 بالمئة من الأراضي الرطبة، سواء المعتمدة على المياه العذبة، مثل أراضي الخث والأنهار والبحيرات أو الأنظمة البحرية الساحلية، بما في ذلك أشجار المانجروف والشعاب المرجانية، اختفت منذ عام 1970 في أسرع مسار لاختفاء نظام بيئي.
وأشار إلى أن المسببات الرئيسة لهذا التراجع هي ضغوط تتعلق بتغير استخدامات الأراضي والتلوث والتوسع الزراعي والأجناس الدخيلة وتأثيرات تغير المناخ مثل ارتفاع منسوب سطح البحر والجفاف.
وقال هيو روبرتسون، المعد الرئيس للتقرير، إن «حجم الخسارة والتدهور أكبر من القدرة على تجاهله». ودعا التقرير إلى استثمارات سنوية تتراوح بين 275 مليار دولار و550 مليار دولار لإبعاد التهديدات التي تتعرض لها الأراضي الرطبة المتبقية، مشيراً إلى أن الإنفاق الحالي يمثل «نقصاً كبيراً في الاستثمار» من دون تقديم أرقام دقيقة.
ويصدر التقرير قبل أسبوع من اجتماع أطراف اتفاقية الأراضي الرطبة في شلالات فيكتوريا بزيمبابوي، وهي اتفاقية عالمية موقعة عام 1971 من قبل 172 دولة لقيادة جهود الحفاظ على النظام البيئي.
ويعقد هذا الاجتماع كل ثلاث سنوات، بمشاركة دول منها الصين وروسيا والولايات المتحدة، لكن من غير الواضح إذا كانت جميع الدول سترسل ممثلين عنها.
وأشار التقرير إلى أن تدهور الأراضي الرطبة شديد في أفريقيا وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، لكنه يتفاقم في أوروبا وأميركا الشمالية.

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