الأربعاء 16 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البنتاغون يسحب عناصر الحرس الوطني من لوس أنجلوس

عناصر الحرس الوطني في لوس أنجلوس(أرشيفية)
16 يوليو 2025 10:50

أعلن البنتاغون أنّه أمر بسحب ما يقرب من نصف عناصر الحرس الوطني الذين نشرهم في لوس أنجلوس قبل أكثر من شهر للتصدّي للاحتجاجات.
وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية شون بارنيل في بيان إنّه "بفضل تعزيز قواتنا، تتراجع الفوضى في لوس أنجلوس".
وأضاف "نتيجة لذلك، أمر وزير (الدفاع بيت هيغسيث) بسحب ألفي عنصر من الحرس الوطني في كاليفورنيا من مهمتهم الفدرالية للحماية".
وكان الرئيس دونالد ترامب أمر في مطلع يونيو بنشر وحدات من الحرس الوطني في كاليفورنيا لمدة 60 يوما.
ويومها برّر ترامب قراره برغبته في إعادة الأمن والنظام إلى لوس أنجلوس بعدما شهدت أعمال شغب على هامش الاحتجاجات.
كما أمر ترامب في حينه بنشر 700 من عناصر مشاة البحرية (المارينز) لإسناد وحدات الحرس الوطني في مهمتها.
ورحبت رئيسة بلدية لوس أنجلوس، كارين باس، بـ"انسحاب" عناصر الحرس الوطني من مدينتها.

أخبار ذات صلة
الذهب يصعد مع تراجع الدولار
12 قتيلاً بغارات إسرائيلية على لبنان
الولايات المتحدة
الحرس الوطني
لوس أنجلوس
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار في السويداء وتدين التصعيد الإسرائيلي وتؤكد دعمها لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها
اليوم 18:17
إيما واتسون بجانب سيارتها
الترفيه
منع بطلة هاري بوتر من القيادة لمدة 6 أشهر
اليوم 18:16
حمدان بن محمد يعتمد أول نظام تصنيف عالمي يوضح مدى مشاركة الذكاء الآلي مع الإنسان في البحوث وإنتاج المحتوى
علوم الدار
حمدان بن محمد يعتمد أول نظام تصنيف عالمي يوضح مدى مشاركة الذكاء الآلي مع الإنسان في البحوث وإنتاج المحتوى
اليوم 17:45
«دبي المالي العالمي» يعلن عن تعديلات على بعض تشريعاته
اقتصاد
«دبي المالي العالمي» يعلن عن تعديلات على بعض تشريعاته
اليوم 17:39
«دبي للسيليكون» تفتح باب التسجيل في برنامج مسرّعة «دبي أم آي تي ديزاين أكس»
اقتصاد
«دبي للسيليكون» تفتح باب التسجيل في برنامج مسرّعة «دبي أم آي تي ديزاين أكس»
اليوم 17:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©