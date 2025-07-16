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ثوران بركان في أيسلندا

ثوران بركان في أيسلندا(أرشيفية)
16 يوليو 2025 09:41

قال مكتب الأرصاد الجوية في آيسلندا، إن بركانا ثار في جنوب غرب البلاد اليوم الأربعاء، وهو أحدث ثوران في سلسلة من الانفجارات البركانية بالقرب من العاصمة خلال السنوات القليلة الماضية.

وشهدت آيسلندا، التي تقع شمال المحيط الأطلسي وتضم الكثير من الأنهار الجليدية والبراكين، 12 انفجارا بركانيا منذ عام 2021.

وتتميز هذه الانفجارات بتدفق الحمم الصاعدة من شقوق طويلة في قشرة الأرض وليس من فوهة البركان.

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ولم تشكل الثورات البركانية في ريكيانيس خطرا على العاصمة ريكيافيك حتى الآن، ولم تتسبب في انتشار الرماد بشكل كبير في طبقة الستراتوسفير من الغلاف الجوي أو اضطراب في الملاحة الجوية.

ولا تزال بلدة الصيد القريبة جريندافيك، التي كانت تضم ما يقرب من 4000 نسمة قبل صدور أمر إخلاء في عام 2023، مهجورة في الغالب بسبب التهديد المتكرر من تدفق الحمم البركانية والهزات الأرضية المرتبطة بها.

 

المصدر: وكالات
ثوران بركان
أيسلندا
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