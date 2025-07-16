الأربعاء 16 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مجلس التعاون وأذربيجان يبحثان تنفيذ خطة العمل المشترك

مجلس التعاون وأذربيجان يبحثان تنفيذ خطة العمل المشترك
16 يوليو 2025 14:05

استقبل معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، السيد شاهين عبداللاييف، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة العربية السعودية، وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض.وتم خلال اللقاء مناقشة سير تنفيذ خطة العمل المشترك "2024-2028" بين مجلس التعاون وجمهورية أذربيجان، والتي اعتمدت في شهر نوفمبر 2023م، وتهدف إلى تعزيز آفاق التعاون والعلاقات بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل التنسيق السياسي، والتعاون التجاري، وفرص الاستثمار، والطاقة، بالإضافة إلى العديد من المواضيع المتضمنة في خطة العمل المشترك.وجرى استعراض آخر القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حيالها.

أخبار ذات صلة
"الاتحاد للطيران" تُعلن عن 7 وجهات جديدة
«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية الحلول السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية
المصدر: وام
مجلس التعاون الخليجي
أذربيجان
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار في السويداء وتدين التصعيد الإسرائيلي وتؤكد دعمها لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها
اليوم 18:17
إيما واتسون بجانب سيارتها
الترفيه
منع بطلة هاري بوتر من القيادة لمدة 6 أشهر
اليوم 18:16
حمدان بن محمد يعتمد أول نظام تصنيف عالمي يوضح مدى مشاركة الذكاء الآلي مع الإنسان في البحوث وإنتاج المحتوى
علوم الدار
حمدان بن محمد يعتمد أول نظام تصنيف عالمي يوضح مدى مشاركة الذكاء الآلي مع الإنسان في البحوث وإنتاج المحتوى
اليوم 17:45
«دبي المالي العالمي» يعلن عن تعديلات على بعض تشريعاته
اقتصاد
«دبي المالي العالمي» يعلن عن تعديلات على بعض تشريعاته
اليوم 17:39
«دبي للسيليكون» تفتح باب التسجيل في برنامج مسرّعة «دبي أم آي تي ديزاين أكس»
اقتصاد
«دبي للسيليكون» تفتح باب التسجيل في برنامج مسرّعة «دبي أم آي تي ديزاين أكس»
اليوم 17:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©