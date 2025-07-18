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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات كبيرة على روسيا

منشأة نفطية في روسيا
18 يوليو 2025 17:02

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، حزمة جديدة من العقوبات على روسيا على خلفية الأزمة في أوكرانيا تشمل خفض سقف سعر صادرات النفط.
وهذه هي الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات الاقتصادية الأوروبية بحق روسيا منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.
وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في التكتّل إنّ "الاتحاد الأوروبي اعتمد للتو واحدة من أقسى حزم العقوبات ضدّ روسيا".
وأضافت "الرسالة واضحة: أوروبا لن تتراجع عن دعمها لأوكرانيا".
ووافقت سلوفاكيا على هذه الحزمة بعدما عرقلتها لأسابيع، عقب محادثات مع بروكسل بشأن خطط للاستغناء التدريجي عن واردات الغاز الروسي.
وتخلى الرئيس السلوفاكي روبرت فيكو، الذي تعتمد بلاده على إمدادات الطاقة الروسية، عن معارضته لفرض الحزمة الجديدة، بعد تلقيه ما قال إنها "ضمانات" من بروكسل بشأن أسعار الغاز المستقبلية.
ورحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالعقوبات. 
بدورها، رحبت فرنسا باعتماد الحزمة "غير المسبوقة" من العقوبات. 

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المصدر: آ ف ب
الاتحاد الأوروبي
النفط
عقوبات
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