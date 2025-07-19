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أستراليا تسلم أوكرانيا دبابات أبرامز

أستراليا تسلم أوكرانيا دبابات أبرامز
19 يوليو 2025 10:24

 قالت الحكومة الأسترالية اليوم السبت إنها سلمت دبابات أبرامز إم1 إيه1 إلى أوكرانيا ضمن حزمة بقيمة 245 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) .
وأستراليا إحدى أكبر الدول غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي تقدم الدعم لأوكرانيا، إذ تمدها بمساعدات وذخيرة وعتاد دفاعي منذ فبراير 2022.
وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز إن أوكرانيا استلمت معظم الدبابات المقدمة من بلده، وعددها الإجمالي 49، وسيتم تسليم الباقي خلال الأشهر المقبلة.
وقالت الحكومة إن الدبابات تشكل جزءً من مبلغ 1.5 مليار دولار أسترالي (980 مليون دولار) خصصته كانبيرا لكييف .

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المصدر: د ب أ
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