حرائق الغابات في كندا تلتهم 6 ملايين هكتار

أعلنت السلطات الكندية، اليوم، أن حرائق الغابات التهمت حتى الآن نحو ستة ملايين هكتار من الأراضي، في واحد من أسوأ مواسم الحرائق المسجلة في تاريخ البلاد.

ووفقا لمايكل نورتون، المتحدث باسم وزارة الموارد الطبيعية، فإن هذه المساحة المحترقة هي من بين الأعلى المسجلة في مثل هذا الوقت من العام، وتأتي في المرتبة الثانية بعد موسم 2023 الذي حطم الأرقام القياسية.

ورغم وجود أكثر من 560 حريقاً نشطاً حالياً في جميع أنحاء البلاد، أشار نورتون إلى أن نمط الحرائق هذا العام يعتبر "أكثر طبيعية" مقارنة بصيف 2023 "غير المعتاد"، والذي شهد احتراق ما يقرب من 18 مليون هكتار إجمالا.

وتواجه كندا، التي ترتفع درجة حرارتها بمعدل أسرع بمرتين من بقية العالم، ظواهر جوية قاسية متزايدة، حيث يؤدي تغير المناخ إلى تهيئة الظروف الملائمة لاندلاع حرائق الغابات.