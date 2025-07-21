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قتلى في تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية ببنجلاديش

رجال إطفاء وجنود يعملون بجوار حطام طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية بعد تحطمها في حرم كلية في دكا
21 يوليو 2025 15:18

قُتل 16 شخصا على الأقل، غالبيتهم من الطلاب، جراء اصطدام طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية البنغلادشية بحرم مدرسة في العاصمة دكا.
وأُصيب أكثر من 100 شخص في الحادث، بينهم 83 نُقلوا للعلاج في عدّة مستشفيات، حسبما أفاد مكتب رئيس الحكومة الانتقالية محمد يونس.
وأقلعت الطائرة صينية الصنع من طراز "إف-7 بي جي آي" في الساعة 1,06 (07,06 بتوقيت غرينتش) واصطدمت بعد ذلك بوقت قصير بحرم "مايلستون سكول إند كولدج" (Milestone School and College). 
وشاهد مصور وكالة فرانس برس حريقا في المكان، بينما كان عناصر الإنقاذ ينقلون طلابا مصابين على نقالات.
من جانبه، أعرب رئيس الحكومة الانتقالية في منشور على منصة إكس، عن "حزنه وألمه العميقَين" إزاء الحادث.
وقال "لا يمكن تعويض الخسائر التي تكبّدها سلاح الجو والطلاب وأولياء الأمور والمعلّمون والموظفون في مايلستون سكول إند كولدج، فضلا عن غيرهم من المتضرّرين من هذا الحادث". 
وأضاف "هذه لحظة ألم عميق بالنسبة إلى الأمّة". 

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المصدر: وكالات
بنجلاديش
تحطم طائرة
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