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فيتنام تتأهب مع اقتراب إعصار "ويفا"

رجل يحمل مظلة يمشي بالقرب من قوارب سياحية راسية، مع اقتراب إعصار ويفا، في خليج هالونج
21 يوليو 2025 15:41

استعدت فيتنام، اليوم الإثنين، لوصول الإعصار ويفا، حيث وضعت المقاطعات الساحلية في حالة طوارئ، وألغت شركات الطيران رحلاتها، قبيل الموعد المتوقع لوصوله إلى اليابسة في وقت مبكر من صباح غد الثلاثاء. ومن المتوقع أن يجلب الإعصار رياحا عاتية وأمطارا غزيرة، مما يزيد من خطر السيول المفاجئة والانهيارات الأرضية في المناطق الجبلية بشمالي فيتنام، فضلا عن احتمالات حدوث فيضانات في المراكز الحضرية، بما في ذلك العاصمة هانوي.
وقال رئيس وزراء فيتنام، فام مينه تشينه، في توجيه للأجهزة الحكومية: "هذا إعصار شديد القوة، يتحرك بسرعة، ويتسبب في تأثير واسع وخطير على اليابسة والبحر على حد سواء." وأمر رئيس الوزراء جميع قوارب الصيد والسفن التجارية والسفن السياحية بالعودة إلى الشاطئ، وحث على إجلاء السكان من المناطق المعرضة للخطر الشديد. وقد تسبب الإعصار بالفعل في سقوط قتلى في الفلبين، حيث أدى إلى هطول أمطار موسمية غزيرة وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل خلال مطلع الأسبوع.

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المصدر: وكالات
فيتنام
إعصار
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