الإثنين 21 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

خبير يدلي بتفاصيل بشأن الهجوم على خوادم مايكروسوفت

خوادم
21 يوليو 2025 22:14

قال أحد الباحثين، الذين ساعدوا في الكشف عن هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف برمجيات خوادم مايكروسوفت في تصريحات، اليوم الاثنين، إن الهجوم طال نحو 100 مؤسسة مختلفة حتى مطلع هذا الأسبوع.
وأصدرت شركة مايكروسوفت، يوم السبت، تنبيها بشأن "هجمات نشطة" على برمجيات الخوادم التي تستخدمها الأجهزة الحكومية والشركات لمشاركة المستندات داخل المؤسسات، قائلة إن الثغرات الأمنية تنطبق فقط على خوادم "شيربوينت" المستخدمة داخل المؤسسات.
وقال فايشا برنارد، كبير المختصين في عمليات خرق البيانات في شركة "آي سيكيوريتي"، وهي شركة أمن إلكتروني مقرها هولندا اكتشفت حملة الاختراق التي استهدفت أحد عملائها يوم الجمعة، إن مسحا عبر الإنترنت كشف عن ما يقرب من 100 ضحية في المجموع وذلك قبل أن تُعرف التقنية التي تقف وراء الاختراق على نطاق واسع.
رفض الباحث تحديد المؤسسات المتضررة، قائلا إنه تم إخطار السلطات الوطنية المعنية.
وقال باحث آخر إنه، حتى الآن، يبدو أن الاختراق من عمل مهاجم واحد أو مجموعة واحدة من المهاجمين.
وقال مكتب التحقيقات الاتحادي في الولايات المتحدة، أمس الأحد، إنه على علم بالهجمات ويعمل عن كثب مع شركائه من القطاعين الاتحادي والخاص، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، التي كانت أول من أورد نبأ التسلل الإلكتروني، إن جهات مجهولة الهوية استغلت في الأيام القليلة الماضية ثغرة في شن هجوم استهدف أجهزة وشركات أميركية ودولية.
وقالت الصحيفة، نقلا عن خبراء، إن التسلل يُعرف بهجوم "يوم الصفر" لأنه استهدف ثغرة لم تكن معروفة من قبل. وكانت عشرات الآلاف من الخوادم معرضة للخطر.
وأعلنت مايكروسوفت، أمس الأحد، إصدار تحديث أمني، مضيفة أنه يجب على العملاء تطبيقه على الفور.
وقالت إنها تعمل على تحديثات لإصدارات 2016 و2019 من برنامج "شيربوينت". وأكدت الشركة أنه إذا لم يتمكن العملاء من تطبيق الحماية الموصى بها من البرمجيات الخبيثة، يتعين عليهم فصل خوادمهم عن الإنترنت لحين توفر تحديث أمني.

أخبار ذات صلة
"مايكروسوفت" تصدر تنبيهاً من هجوم إلكتروني يستهدف برمجيات الخوادم
سنغافورة تستدعي الجيش لمواجهة هجوم إلكتروني كبير
المصدر: رويترز
هجوم إلكتروني
مايكروسوفت
الخوادم
آخر الأخبار
أبوظبي
علوم الدار
احتمال تكون سحب ركامية قد تصحبها أمطار غداً
اليوم 17:16
شعار الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
شراكة استراتيجية بين "أوبن.إيه.آي" وبريطانيا بشأن الذكاء الاصطناعي
اليوم 23:25
جاجديب دهانكار نائب الرئيس الهندي المستقيل
الأخبار العالمية
نائب رئيسة الهند يقدم استقالته
اليوم 23:12
سجين وراء القضبان
الأخبار العالمية
النمسا تقضي بسجن صبي خطط لشن هجوم إرهابي
اليوم 22:43
مباحثات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول (أرشيفية)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يعلن موعد ومكان جولة مقبلة من المحادثات مع روسيا
اليوم 22:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©