إحالة محافظ واسط العراقية للتحقيق في حادث الحريق

قرر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إحالة محافظ واسط محمد جميل المياحي إلى التحقيق في حادث حريق مول تجاري/هايبر ماركت الأسبوع الماضي ما أدى إلى وفاة 63 مدنياً وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن الحكومة عقدت جلستها الأسبوعية برئاسة السوداني، واستضافت في جانب منها اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق في مدينة الكوت للاستماع إلى نتائج التحقيق.

وأوضح البيان أن رئيس الحكومة صادق على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق، حيث تضمّنت النتائج إحالة محافظ واسط بصفته رئيس لجنة الدفاع المدني في المحافظة إلى التحقيق لكشف المسؤولية ومعرفة أسباب التقصير.

وأعلن محافظ واسط قبوله بنتائج اللجنة التحقيقية الخاصة المشكلة من قبل الحكومة العراقية، مشيراً إلى أنه على أتم الاستعداد للمثول أمام أي لجنة.

وأكد المياحي في بيان صحفي «الحرص على أن تكون النتائج عادلة وشفافة وحقيقية»، مشيراً إلى أنه لا يتهرب من أي مسؤولية وكانت اللجنة التحقيقية أعلنت في وقت سابق عن نتائج أولية أسفرت عن اعتقال ثلاثة ضباط و17 مسؤولاً إدارياً في محافظة واسط على خلفية الحريق.