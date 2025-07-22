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الولايات المتحدة تنسحب من منظمة اليونسكو

الولايات المتحدة تنسحب من منظمة اليونسكو
22 يوليو 2025 18:04

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، انسحابها رسميًا من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن «الاستمرار في المشاركة في اليونسكو لا يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة».
من جهتها، أعربت المديرة العامة للمنظمة، أودري أزولاي، عن أسفها إزاء القرار الأميركي، مشيرة إلى أنه كان متوقعًا.
وقالت أزولاي: «يؤسفني جدًا قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة من اليونسكو... ورغم أن القرار مؤسف، إلا أنه كان متوقعًا، وقد استعدت المنظمة له».
وكان هذا القرار متوقعًا منذ عهد ترامب، الذي أعلن في عام 2017 خلال ولايته الأولى انسحاب بلاده من المنظمة، قبل أن تعود واشنطن إليها لاحقًا في عهد الرئيس جو بايدن.
يُذكر أن ترامب لم يكن أول رئيس أميركي ينسحب من اليونسكو، إذ سبق أن اتخذ الرئيس الراحل رونالد ريغان نفس الخطوة في ثمانينات القرن الماضي، قبل أن تُستأنف عضوية الولايات المتحدة في عهد الرئيس جورج بوش الابن.

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المصدر: وكالات
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