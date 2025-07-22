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رئيس وزراء كندا: نسعى لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (وكالات)
22 يوليو 2025 22:28

قال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تسعى لاستغلال الفترة المتبقية للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، رغم تعقيد المحادثات الجارية بين الطرفين.
وأضاف كارني، خلال مؤتمر صحفي، أن «الوقت المتاح لا يزال كافيًا، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتائج ملموسة». وردًا على سؤال حول إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الأول من أغسطس، قال: «سنرى».
وتأتي تصريحات كارني في ظل تصاعد التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، على خلفية خلافات تتعلق بالرسوم الجمركية. وكانت واشنطن قد أعربت عن رغبتها في تعديل بعض بنود الاتفاقات التجارية السابقة، وهو ما ترفضه أوتاوا ما لم تُقدَّم ضمانات متبادلة.

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مارك كارني
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الرسوم الجمركية
أميركا
أوتاوا
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