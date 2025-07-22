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قتلى في انهيار منجم للفحم شمال أفغانستان

عمال أفغان في إحدى مناجم الذهب في أفغانستان (أ ف ب)
22 يوليو 2025 23:04

أعلنت السلطات المحلية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ستة عمال وأُصابة 18 آخرون، جراء حادث انهيار منجم للفحم بولاية بغلان شمالي أفغانستان.
وقال سيد مصطفى هاشمي، المسؤول الإقليمي عن الإعلام والثقافة، في تصريح لوكالة أنباء عالمية، إن «جزءًا من المنجم انهار بشكل مفاجئ، ما أسفر عن مقتل ستة عمال وإصابة 18 آخرين»، مضيفًا أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون أن يُفصح عن مدى خطورة الإصابات.
وتعد مناجم الفحم، إلى جانب الرخام والمعادن والذهب والأحجار الكريمة، من أبرز مصادر الموارد الطبيعية في البلاد، إلا أن معظم عمليات الاستخراج تتم يدويًا، في ظروف خطرة ودون معدات حماية كافية.
وكان 22 رجلًا قد علقوا داخل منجم للفحم في ولاية سمنكان الشمالية في ديسمبر 2024، قبل أن يُنقذوا لاحقًا. كما شهدت بغلان نفسها، في فبراير 2022، وفاة عشرة عمال على الأقل إثر حادث مشابه.

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بغلان
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الفحم
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