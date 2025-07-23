روسيا وأوكرانيا تختتمان محادثات السلام في إسطنبول

اختتمت روسيا وأوكرانيا الجولة الثالثة من محادثات السلام في إسطنبول، بعد أقل من ساعة على انطلاقها، بحسب ما نقلته وكالة «تاس» الروسية للأنباء اليوم الأربعاء، عن مصدر مطلع على سير المفاوضات.

ورغم قصر مدتها، أسفرت الجولة عن اتفاق الطرفين على تنفيذ عمليات إضافية لتبادل أسرى الحرب من العسكريين والمدنيين، دون التوصل إلى تفاهم بشأن عقد جولة جديدة من المحادثات الخاصة بهذا الملف.

وتأتي هذه الجولة في سياق محاولات مستمرة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، وسط تصاعد العمليات العسكرية. وتواصل تركيا جهودها للوساطة بهدف فتح قنوات تفاوض فعالة بين الطرفين.