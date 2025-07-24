الخميس 24 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حريق غابات هائل في قبرص يخلف أضراراً كبيرة

حريق غابات(أرشيفية)
24 يوليو 2025 09:31

لقي شخصان حتفهما وأُجلي المئات إثر حريق غابات هائل اندلع في جنوب قبرص، مدمرا منازل ومهددا مناطق سكنية وسط موجة حر شديدة.
وكافح رجال الإطفاء لاحتواء الحريق بعد اندلاعه في منطقة جبلية شمالي مدينة ليماسول الجنوبية،أذكته رياح قوية ودرجات حرارة مرتفعة.
وخلال الليل، عُثر على قتيلين، بينما واصلت السلطات جهودها لإجلاء المحاصرين في قرية لوفو على بُعد حوالي 26 كيلومترا من ليماسول.
وقال الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس للصحفيين من موقع الحادث في وقت سابق "الوضع صعب للغاية ومساحة الحريق هائلة. نُشرت جميع القوات".
ووصلت درجات الحرارة في الجزيرة إلى 43 درجة مئوية أمس الأربعاء ما استدعى إصدار تحذير من الطقس. ومن المتوقع أن تسوء الأحوال الجوية اليوم الخميس في ظل درجات حرارة قد تصل إلى 44 ليصبح اليوم هو الأكثر حرارة في السنة حتى الآن.
وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس إن قبرص طلبت المساعدة من آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن ترسل إسبانيا طائرتين اليوم الخميس. كما تعهد الأردن بتقديم المساعدة.
وتعاني قبرص من جفاف مستمر منذ فترة طويلة مما أدى إلى انخفاض حاد في موارد المياه الشحيحة.
وتقع المنطقة المتضررة شمالي خزان كوريس القبرصي، وهو الأكبر في الجزيرة. 

أخبار ذات صلة
قبرص تكافح لاحتواء حريق الغابات
حرائق الغابات في اليونان تجبر السكان على المغادرة
المصدر: وكالات
حرائق الغابات
قبرص
آخر الأخبار
أسعار النفط (موضوعية)
اقتصاد
النفط يصعد مدعوماً بالتفاؤل حيال المفاوضات التجارية
اليوم 10:48
طائرة من طراز إيه.إن-24 (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اختفاء طائرة ركاب روسية
اليوم 10:28
ترامب
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: ترامب يزور مجلس الاحتياطي الفيدرالي
اليوم 10:21
بنفيكا «المحطة القادمة».. جواو فيليكس في «حالة انهيار»!
الرياضة
بنفيكا «المحطة القادمة».. جواو فيليكس في «حالة انهيار»!
اليوم 10:00
نجوم الدوري الأميركي يتألقون في غياب ميسي!
الرياضة
نجوم الدوري الأميركي يتألقون في غياب ميسي!
اليوم 09:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©