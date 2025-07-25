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إجلاء الآلاف جراء عواصف في الصين

إجلاء الآلاف جراء عواصف في الصين
25 يوليو 2025 10:58

قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في الصين اليوم الجمعة إن عواصف في شمال البلاد أغرقت مدينة باودينغ بأمطار تساوي ما يقرب من معدل عام كامل، مما أجبر أكثر من 19 ألف شخص على النزوح من منازلهم.
وبلغ منسوب هطول الأمطار في مدينة يي الواقعة في الجزء الغربي من باودينغ، ما يصل إلى 447.4 مليمتر خلال 24 ساعة حتى وقت مبكر من صباح اليوم، وجرى تعديل السجلات في عدد من محطات الأرصاد الجوية في مقاطعة خبي، التي تعد باودينغ جزءا منها.
وتظهر السجلات الرسمية أن متوسط منسوب هطول الأمطار السنوي في باودينغ يتجاوز 500 مليمتر.
وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه جرى إجلاء ما مجموعه 19453 شخصا من 6171 أسرة.
ولم تذكر هيئة الأرصاد الجوية المكان الذي جرى نقل السكان إليه، لكنها نشرت مقطعا قصيرا يظهر شرطيين يرتديان سترات واقية من المطر وهما يقفان في شارع غمرته المياه بينما كان المطر ينهمر ليلا.

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المصدر: رويترز
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