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ترامب يصل إلى اسكتلندا اليوم

ترامب يصل إلى اسكتلندا اليوم
25 يوليو 2025 12:02

يصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اسكتلندا اليوم الجمعة، حيث سيبدأ زيارته الخاصة التي تستمر خمسة أيام إلى البلاد.
ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى مطار بريستويك مساء اليوم الجمعة، قبل أن يتوجه إلى ملعب تيرنبيري للجولف في جنوب إيرشاير، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم.
ومن المتوقع بعد ذلك أن يتوجه إلى ميني في أبردينشاير لافتتاح ملعب جديد مكون من 18 حفرة مخصص لوالدته الاسكتلندية التي نشأت في جزيرة لويس.
ومن المقرر أن يغادر البلاد في وقت ما يوم الثلاثاء المقبل. وكان وزير شؤون اسكتلندا في الحكومة البريطانية إيان موراي قد قال إن الرئيس الأميركي سيحظى بترحيب حار من الحكومة البريطانية، لدى وصوله إلى اسكتلندا.. ومن المتوقع أيضا أن يلتقي الرئيس الأمريكي برئيس الوزراء كير ستارمر، والوزير الأول الاسكتلندي جون سويني.
وقال وزير شؤون اسكتلندا لـ "بي بي سي راديو اسكتلندا"، إن المملكة المتحدة ستقدم "ترحيبا حارا" للرئيس، نظراً للعلاقات التاريخية بين البلدين. وأضاف: "بالطبع، إنه ترحيب حار... سنظل دائما نقدم ترحيبا حارا لرئيس الولايات المتحدة.  

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المصدر: د ب أ
دونالد ترامب
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