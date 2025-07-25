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القوى الأوروبية تجري محادثات نووية مع إيران

المفاوضون الأوروبيون يغادرون الاجتماع مع الوفد الإيراني
25 يوليو 2025 17:26

عقد مبعوثون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الجمعة، مع إيران محادثات بشأن برنامج طهران النووي في مدينة إسطنبول التركية.
وهذه الدول الأوروبية الثلاث هي، إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا، الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 مع إيران ونصّ على فرض قيود كثيرة على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع تدريجي لعقوبات الأمم المتّحدة عن طهران.
لكنّ الولايات المتحدة انسحبت في 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، من هذا الاتفاق من جانب واحد وأعادت فرض عقوبات على إيران.
بالمقابل، تمسّكت باريس ولندن وبرلين باتفاق 2015، مؤكّدة رغبتها بمواصلة التجارة مع إيران، مما جنّب الأخيرة إعادة فرض العقوبات الأممية أو الأوروبية عليها.
وأكّد مصدر أوروبي أنّ "تقاعس مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) ليس خيارا" تجاه إيران، محذّرا من أنّ الأوروبيين سيبلغون الإيرانيين في اجتماع إسطنبول بأنّ نافذة العودة للوضع الطبيعي ستُغلق في الخريف.
وأوضح المصدر أنّ الأوروبيين يستعدّون لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات "في حال عدم التوصّل إلى حلّ تفاوضي"، داعيا الإيرانيين لاستئناف تعاونهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال مصدر دبلوماسي إيراني، الجمعة، إن المحادثات كانت "صريحة" مع مبعوثي الترويكا الأوروبية في إسطنبول.
وقال المصدر "أجرينا محادثات جادة وصريحة ومعمقة (مع الدول الأوروبية الثلاث) ... اتفقنا على مواصلة المشاورات".

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المصدر: وكالات
أوروبا
محادثات نووية
إيران
فرنسا
بريطانيا
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البرنامج النووي الإيراني
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