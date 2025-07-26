السبت 26 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اليونان تخلي قُرى جراء الحرائق وسط موجة حر

النيران تلتهم منزلا في قرية قرب أثينا
26 يوليو 2025 20:53

يكافح رجال الإطفاء حرائق غابات قرب العاصمة أثينا وفي أنحاء أخرى من البلاد، اليوم السبت، في وقت تتعرض فيه اليونان لموجة الحر الثالثة هذا الصيف، وأخليت بعض القرى والتجمعات السكنية.
وسُمع دوي انفجارات في حين غطت سحب ضخمة من الدخان قرية "دروسوبيي" الواقعة على بعد 25 كيلومترا شمالي أثينا حيث توجد مصانع تحتوي على مواد قابلة للاشتعال. وألقت طائرات هليكوبتر المياه ويكافح رجال الإطفاء النيران بمساعدة 26 مركبة وطائرتين.
وذكرت قناة (إي.آر.تي) التلفزيونية أن النيران اشتعلت في منزلين، في حين طلبت السلطات من سكان قرية "كريونيري" القريبة المغادرة باتجاه أثينا.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية إن من المتوقع وصول درجات الحرارة في البلاد إلى 44 درجة مئوية اليوم.
وفي جزيرة "إيفيا"، انتشر 115 رجل إطفاء و24 مركبة لإطفاء الحرائق، بمساعدة ست طائرات وسبع طائرات هليكوبتر، لكن الرياح القوية تعرقل جهودهم. وطُلب من سكان منطقة "تريادا" في الجزيرة أن يكونوا على أهبة الاستعداد في حال احتاجوا إلى المغادرة.
وحريق "إيفيا" هو الأحدث في سلسلة من حرائق الغابات التي تؤججها الرياح القوية والظروف المناخية الجافة هذا الشهر.
وفي جزيرة "كيثيرا"، أخلت السلطات قرى "أرونياديكا" و"بيتسيناديس" و"أريوي". وفي منطقة "ميسينيا" غربي أثينا طُلب من سكان قريتي "كريونيري" و"سيلاس" أيضا المغادرة.
وهذه المواقع على قائمة بمناطق يونانية في حالة تأهب قصوى من حرائق الغابات بسبب درجات الحرارة القياسية والرياح القوية.

أخبار ذات صلة
استمرار موجة الحر في اليونان مقتربة من أرقام قياسية
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم الحدود البحرية
المصدر: رويترز
اليونان
حرائق غابات
موجة حر
آخر الأخبار
هاميلتون.. «الكابوس» يزداد سوءاً!
الرياضة
هاميلتون.. «الكابوس» يزداد سوءاً!
اليوم 21:49
غياب رئيس «اليويفا» يثير التساؤلات في «يورو السيدات»
الرياضة
غياب رئيس «اليويفا» يثير التساؤلات في «يورو السيدات»
اليوم 21:37
النصر السعودي يستعرض بـ «خماسية»
الرياضة
النصر السعودي يستعرض بـ «خماسية»
اليوم 21:33
بوزكوفا تُتوج بلقب براغ للمرة الثانية
الرياضة
بوزكوفا تُتوج بلقب براغ للمرة الثانية
اليوم 21:30
فولتيماده يعود إلى شتوتجارت
الرياضة
فولتيماده يعود إلى شتوتجارت
اليوم 21:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©