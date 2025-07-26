السبت 26 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وفاة طبيب قاد الحملة الأممية لمكافحة إيبولا وكوفيد

ديفيد نابارو بعد تسلمه لقب فارس من الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا
26 يوليو 2025 21:24

توفي الطبيب البريطاني ديفيد نابارو الذي قاد استجابة الأمم المتحدة لبعض أكبر الأزمات الصحية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك إنفلونزا الطيور وإيبولا وجائحة فيروس كورونا.
وأكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وفاة نابارو.  
وكتب تيدروس، اليوم السبت عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن "ديفيد كان مناصرا عظيما للصحة العالمية والعدالة الصحية، ومرشدا حكيما وكريما للعديد من الأشخاص. لقد وصل عمله إلى عدد كبير من الأشخاص على مستوى العالم وأثر فيهم".  
عمل نابارو مبعوثا خاصا لمنظمة الصحة العالمية للتأهب والاستجابة لجائحة كوفيد-19 ومبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة بشأن إيبولا.
ومنح الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، نابارو لقب فارس في 2023 على إسهاماته للصحة العالمية حيث كان واحدا من ستة مبعوثين خاصين إلى منظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد-19.
وحاز جائزة الغذاء العالمية لعام 2018 عن عمله في قضايا الصحة والجوع.  
كما كان مرشحا لمنصب مدير منظمة الصحة العالمية في 2017 لكن تيدروس تفوق عليه في الجولة النهائية من التصويت.

المصدر: د ب أ
ديفيد نابارو
إيبولا
كوفيد
كوفيد-19
إنفلونزا
إنفلونزا الطيور
آخر الأخبار
هاميلتون.. «الكابوس» يزداد سوءاً!
الرياضة
هاميلتون.. «الكابوس» يزداد سوءاً!
اليوم 21:49
غياب رئيس «اليويفا» يثير التساؤلات في «يورو السيدات»
الرياضة
غياب رئيس «اليويفا» يثير التساؤلات في «يورو السيدات»
اليوم 21:37
النصر السعودي يستعرض بـ «خماسية»
الرياضة
النصر السعودي يستعرض بـ «خماسية»
اليوم 21:33
بوزكوفا تُتوج بلقب براغ للمرة الثانية
الرياضة
بوزكوفا تُتوج بلقب براغ للمرة الثانية
اليوم 21:30
فولتيماده يعود إلى شتوتجارت
الرياضة
فولتيماده يعود إلى شتوتجارت
اليوم 21:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©