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ترامب يدلي بتصريح بشأن محادثات بين تايلاند وكمبوديا

آثار قصف ومعارك بين تايلاند وكمبوديا
26 يوليو 2025 23:28

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن زعيمي كمبوديا وتايلاند اتفقا على عقد اجتماع فوري للتوصل سريعا إلى وقف إطلاق النار، وذلك في ظل سعيه للتوسط لإحلال السلام بعد قتال دام أياما على طول الحدود بين البلدين.
وفي سلسلة من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال زيارته لاسكتلندا، قال ترامب إنه حذر رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت ورئيس وزراء تايلاند بالإنابة فومتام ويتشاي من أنه لن يبرم صفقات تجارية مع أي من الدولتين الواقعتين بجنوب شرق آسيا إذا استمر الصراع الحدودي.
وقال ترامب "يسعى الطرفان إلى وقف فوري لإطلاق النار وإحلال السلام".
وقبل أن يتحدث ترامب مع الزعيمين، دخلت الاشتباكات على الحدود بين البلدين يومها الثالث، مع ظهور بؤر توتر جديدة اليوم السبت، إذ قال كل جانب إنه تصرف دفاعا عن النفس خلال هذا النزاع، مطالبا الجانب الآخر بوقف القتال وبدء مفاوضات.
وقتل ما يربو على 30 شخصا ونزح أكثر من 130 ألف شخص آخرين جراء أسوأ قتال بين الجارتين منذ 13 عاما.
وأعلن الجانبان، اليوم السبت، اندلاع اشتباكات في إقليم "ترات" الساحلي في تايلاند ومقاطعة "بورسات" في كمبوديا، وهي جبهة جديدة تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن نقاط النزاع الأخرى على طول الحدود المتنازع عليها بين البلدين منذ زمن.

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