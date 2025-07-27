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"الصحة العالمية" تحذّر من خطر سوء التغذية في غزة

فلسطينيون جوعى يبحثون عن الطعام في قطاع غزة
27 يوليو 2025 21:46

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، من أن سوء التغذية في قطاع غزة بلغ "مستويات تنذر بالخطر".
وأضافت المنظمة، في بيان "يشهد قطاع غزة حالة من سوء التغذية الخطير الذي اتسم بارتفاع حاد في عدد الوفيات في يوليو"، مشيرة إلى أنه "أُعلن عن وفاة معظم هؤلاء الأشخاص لدى وصولهم إلى المرافق الصحية، أو توفوا بعيد ذلك، وبدت على أجسادهم علامات واضحة على الهزال الشديد".
وأكدت أنه "لا يزال من الممكن تجنب الأزمة بشكل كامل".
ونقلت المنظمة عن شركائها في مجموعة التغذية العالمية أن ما يقرب من طفل من كل خمسة دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني الآن من سوء التغذية الحاد. 
وأضافت أن نسبة الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و59 شهرا، ويعانون من سوء التغذية الحاد قد تضاعفت ثلاث مرات منذ يونيو في المدينة، مما يجعل منها المنطقة الأكثر تضررا في القطاع الفلسطيني.
وأشارت إلى أن هذه المعدلات تضاعفت في خان يونس ووسط غزة خلال أقل من شهر.
ورجحت المنظمة "أن تكون هذه الأرقام أقل من الواقع نظرا للقيود الأمنية الشديدة المفروضة على الوصول والتي تمنع العديد من العائلات من الوصول إلى المرافق الصحية".
وأكدت المنظمة أنه "يجب أن يظل هذا التدفق (للمساعدات الغذائية) مستمرا ودون عوائق لدعم التعافي ومنع المزيد من التدهور".

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