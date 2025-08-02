الإعصار «جيل» يتشكل في شرق المحيط الهادئ

أعلن خبراء الأرصاد الجوية أن العاصفة الاستوائية «جيل» اشتدت قوتها وتحولت، الجمعة، إلى إعصار شرق المحيط الهادئ، غير أن مسارها لا يشير إلى أي تهديد لليابسة.

وذكر المركز الوطني الأميركي للأعاصير، ومقره ميامي، أن الإعصار يقع على بُعد نحو 1740 كيلومتراً جنوب غربي شبه جزيرة باجا كاليفورنيا بالمكسيك، مصحوباً برياح بلغت سرعتها القصوى 120 كيلومتراً في الساعة، ويتحرك باتجاه الغرب والشمال الغربي بسرعة 31 كيلومتراً في الساعة.

وأكد المركز أنه لم تصدر أي تحذيرات ساحلية حتى الآن، مرجحاً استمرار الإعصار في التحرك بالاتجاه نفسه خلال الأيام المقبلة.

ويأتي اشتداد قوة «جيل» في فترة نشطة بالعواصف شرق المحيط الهادئ، ما يعكس ذروة موسم الأعاصير في المنطقة.