السبت 2 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإعصار «جيل» يتشكل في شرق المحيط الهادئ

الإعصار «جيل» يتشكل في شرق المحيط الهادئ
2 أغسطس 2025 08:42

أعلن خبراء الأرصاد الجوية أن العاصفة الاستوائية «جيل» اشتدت قوتها وتحولت، الجمعة، إلى إعصار شرق المحيط الهادئ، غير أن مسارها لا يشير إلى أي تهديد لليابسة.
وذكر المركز الوطني الأميركي للأعاصير، ومقره ميامي، أن الإعصار يقع على بُعد نحو 1740 كيلومتراً جنوب غربي شبه جزيرة باجا كاليفورنيا بالمكسيك، مصحوباً برياح بلغت سرعتها القصوى 120 كيلومتراً في الساعة، ويتحرك باتجاه الغرب والشمال الغربي بسرعة 31 كيلومتراً في الساعة.

وأكد المركز أنه لم تصدر أي تحذيرات ساحلية حتى الآن، مرجحاً استمرار الإعصار في التحرك بالاتجاه نفسه خلال الأيام المقبلة.

أخبار ذات صلة
«الأرصاد» يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الإمارات
«الوطني للأرصاد»: سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار اليوم

ويأتي اشتداد قوة «جيل» في فترة نشطة بالعواصف شرق المحيط الهادئ، ما يعكس ذروة موسم الأعاصير في المنطقة.

المصدر: وكالات
إعصار
المركز الوطني للأرصاد
ميامي
كاليفورنيا
المكسيك
المحيط الهادئ
آخر الأخبار
ذهبية 800 متر بمونديال السباحة.. ليديكي وماكنتوش في صراع الهيمنة والبقاء
الرياضة
ذهبية 800 متر بمونديال السباحة.. ليديكي وماكنتوش في صراع الهيمنة والبقاء
اليوم 11:27
11 خيلاً تتنافس غداً على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في هولندا
الرياضة
11 خيلاً تتنافس غداً على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في هولندا
اليوم 11:22
محمد بن راشد: فخور بفريق عمل قطارات الاتحاد الذي يقوده ذياب بن محمد بن زايد
علوم الدار
محمد بن راشد: فخور بفريق عمل قطارات الاتحاد الذي يقوده ذياب بن محمد بن زايد
اليوم 11:16
يابانيون يسيرون في شارع للتسوق في حي كيتشيجوجي بالعاصمة طوكيو في الأول من أغسطس (وكالات)
الأخبار العالمية
موجة حر غير مسبوقة تضرب اليابان
اليوم 11:11
«أبوظبي الأول» يفتتح مقره الجديد في المملكة المتحدة
اقتصاد
«أبوظبي الأول» يفتتح مقره الجديد في المملكة المتحدة
اليوم 10:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©