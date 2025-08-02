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طاقم جديد ينضم إلى محطة الفضاء الدولية عبر «سبيس إكس»

طاقم جديد ينضم إلى محطة الفضاء الدولية عبر «سبيس إكس»
2 أغسطس 2025 11:43

نجحت شركة «سبيس إكس»، اليوم السبت، في إيصال طاقم دولي جديد مكون من أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، بعد رحلة سريعة استغرقت 15 ساعة فقط منذ انطلاقهم من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الطيران والفضاء الأميركية «ناسا».
ووصل الطاقم، الذي يضم رائدي الفضاء من وكالة «ناسا» زينا كاردمان ومايك فينكي، والياباني كيميا يوي، والروسي أوليج بلاتونوف، على متن كبسولة «دراجون» الخاصة بالشركة.
ومن المقرر أن يقضي الرواد الجدد فترة لا تقل عن ستة أشهر في المختبر المداري، حيث سيقومون بمهام علمية متعددة، ليحلوا محل الطاقم السابق الذي يتأهب للعودة إلى الأرض يوم الأربعاء المقبل على متن مركبة «سبيس إكس» أيضاً.
وبوصول الطاقم الجديد، يرتفع عدد رواد الفضاء على متن المحطة مؤقتاً إلى 11 رائد فضاء.

 

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المصدر: وام
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