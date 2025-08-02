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رجال الإطفاء يواصلون مكافحة حرائق في جنوب أوروبا

حرائق غابات في البرتغال
2 أغسطس 2025 19:53

يواصل رجال الإطفال في جنوب أوروبا محاولاتهم لاحتواء حرائق غابات مدمرة في الأيام القليلة الماضية، وفقا لتقارير نشرت اليوم السبت، إلا أن العديد من المناطق تستعد لطقس أشد حرارة وجفافا.
وكان الوضع أشد صعوبة شمالي البرتغال حيث تستعر حرائق منذ أيام قرب بلدة "بونتي دا بارسا" الصغيرة. ونقلت قناة "آر تي بي" التلفزيونية الرسمية عن إليسيو أوليفييرا رئيس هيئة الحماية المدنية قوله إنه تمت السيطرة على الحرائق تقريبا هناك لكن الظروف الجوية غير مواتية.
ومن المتوقع أن تؤدى موجة حر جديدة إلى رفع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية في الأيام المقبلة، الأمر الذي من المحتمل أن يؤثر على إسبانيا المجاورة أيضا، ويؤجج الحرائق التي تستعر جنوب أوروبا.
كما يمكن للرياح الحارة شديدة الجفاف تحويل أبسط إهمال أو إحراق متعمد أو ضربة للبرق إلى حريق غابات. وفي إسبانيا، في "كويباس ديل بايي" جنوبي منطقة أبيلا، ساعدت الأمطار رجال الإطفاء على نحو غير متوقع وتم إخماد ألسنة اللهب تماما تقريبا، حسبمنا أفادت قناة "آر تي في إي" التلفزيونية.

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المصدر: د ب أ
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