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إدراج 3 مواقع فلسطينية في سجل التراث المعماري والعمراني العربي

منظر عام على البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة ويظهر مسجد قبة الصخرة (أرشيفية)
3 أغسطس 2025 00:57

رام الله (الاتحاد)

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أعلنت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، أمس، نجاحها في إدراج ثلاثة مواقع من فلسطين في سجل التراث المعماري والعمراني العربي، وهي البلدة القديمة في القدس، والبلدة القديمة في الخليل، والجامع العمري الكبير في مدينة غزة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن ذلك جاء خلال اجتماع لمرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية والذي عقد مؤخراً في لبنان بدعوة وتنظيم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية. 
وأشارت إلى أن «تسجيل هذه المواقع في سجل التراث المعماري والعمراني العربي يأتي في وقت بالغ الحساسية، حيث تواجه هذه المواقع، إلى جانب غيرها من معالم التراث الثقافي في فلسطين، اعتداءات ممنهجة من قبل الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه، فالبلدات القديمة في كل من القدس والخليل تتعرضان بشكل يومي لمحاولات طمس الهوية العربية والإسلامية، في حين أن الجامع العمري الكبير في مدينة غزة، قد طالته آلة الحرب الإسرائيلية خلال العدوان الأخير، حيث تعرض لدمار واسع أتى على معظم أجزائه المعمارية والأثرية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحرمة المساس بالمواقع الدينية والتراثية».

التراث المعماري
التراث العمراني
فلسطين
وزارة السياحة والآثار الفلسطينية
القدس
مدينة القدس
البلدة القديمة بالقدس المحتلة
الخليل
مدينة الخليل
الألكسو
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
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