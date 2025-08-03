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باكستان ترسل 100 طن من المساعدات إلى قطاع غزة

فلسطينيون جائعون يبحثون عن وجبة غذاء في قطاع غزة
3 أغسطس 2025 20:19

تغادر باكستان، مساء اليوم الأحد، رحلة جوية تنقل 100 طن من المساعدات ومواد الإغاثة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك من مطار إسلام أباد الدولي بعد إتمام كل الترتيبات اللوجيستية لضمان وصول الشحنة.
ومن المقرر أن تنقل المساعدات، التي تشمل كميات من المواد الغذائية والأدوية إلى العاصمة الأردنية عمان، ليتم نقلها بعد ذلك إلى القطاع جوا.
وقالت وسائل إعلام محلية إن اسحاق دار نائب رئيس الوزراء والجنرال جنرال إنعام حيدر ماليك رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، سيحضران مراسم انطلاق الرحلة.
وسترسل الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث 200 طن من المساعدات إلى غزة، ليرتفع بذلك إجمالي المساعدات الباكستانية المقدمة للقطاع إلى 1715 طنا.
وتؤكد هذه المبادرة التي تم اتخاذها بتوجيه من رئيس الوزراء شهباز شريف، مجددا التزام باكستان المستمر بدعم الشعب الفلسطيني في هذه الأوقات العصيبة.

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المصدر: د ب أ
باكستان
قطاع غزة
غزة
مساعدات غذائية
مساعدات إنسانية
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