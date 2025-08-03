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%300 نسبة إشغال المستشفيات في غزة

عائلة فلسطينية تتشارك طبقاً من الحساء خارج خيمتها في مدينة غزة (أ ف ب)
4 أغسطس 2025 01:23

غزة (الاتحاد)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن المستشفيات تغرق في ما سمته «بحر الإصابات»، وإن أعداد المرضى تفوق القدرة الاستيعابية، مشيرة إلى أن نسب إشغال الأسرّة في بعض المستشفيات، منها «الشفاء» تتراوح بين 180% و300%.
وأوضحت، في بيان، أن نسب إشغال الأسرّة في مستشفى الشفاء بلغت 240%، وفي مستشفى الرنتيسي 210%، وفي مستشفى ناصر 180%، أما في المستشفى الأهلي العربي فبلغت 300%.
وأشارت إلى أن المستشفيات تلجأ لفرش الممرات والأرضيات لاستيعاب الزيادة في أعداد المرضى والمصابين.
وجددت الوزارة نداءها العاجل للمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإنسانية لتوفير الدعم الفوري والفعّال لمساندة القطاع الصحي في غزة.
وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة، أمس، ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن سياسة التجويع الإسرائيلية إلى 175 فلسطينيا، بينهم 93 طفلاً، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.
وقالت الوزارة في بيان: «مستشفيات القطاع سجلت 6 حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، جميعها لأشخاص بالغين، نتيجة المجاعة وسوء التغذية»، وأوضحت أن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة ارتفع إلى 175، بينهم 93 طفلاً.
ووفقاً لتقديرات برنامج الأغذية العالمي، يواجه ربع الفلسطينيين في غزة ظروفاً أشبه بالمجاعة، حيث يعاني 100 ألف سيدة وطفل سوء التغذية الحاد. كما أعربت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس، عن إدانتها لقصف إسرائيلي استهدف مقرها الإداري في مدينة «الأمل» بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أحد كوادرها وإصابة عدد من الموظفين، فضلاً عن أضرار مادية جسيمة في المبنى. 
وقالت الجمعية في بيان، إن «القصف بدأ بعد منتصف الليل حين أصابت قذيفة الطوابق العلوية من المبنى، تلاه قصف ثانٍ أثناء تفقد الأضرار، وثالث أثناء عمليات إطفاء اندلعت نتيجة القصف، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين أفراد الطواقم». 
وأكد البيان مقتل أحد العاملين في الجمعية، مشيراً إلى أن جثمانه جرى انتشاله على مرحلتين، فجراً وصباحاً، كما أصيب ثلاثة آخرون، بينهم موظفان في الهلال الأحمر، بالإضافة إلى إصابة شخص من السكان المجاورين بجروح وصفت بالخطيرة.

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