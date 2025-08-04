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بسبب عطل كهربائي.. فرنسا تلغي 16 قطارا تابعا لـ«يوروستار»

بسبب عطل كهربائي.. فرنسا تلغي 16 قطارا تابعا لـ«يوروستار»
4 أغسطس 2025 18:00

تسبب عطل كهربائي، الاثنين، في إلغاء ما لا يقل عن 16 قطاراً تابعاً لشركة «يوروستار»، إضافة إلى اضطرابات وتأخيرات وصلت إلى ساعة و50 دقيقة، وفق ما أفادت وكالة أنباء فرنسية.
وأوضحت الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد «SNCF» أن فرق الصيانة كانت في الموقع لإجراء التقييمات اللازمة وعمليات الإصلاح، مشيرة إلى أن الخلل نجم عن «مشكلة في الخط العلوي» بين مدينتي موسي ولونغويل شمال فرنسا.
وحتى الساعة 19:00 (17:00 بتوقيت غرينتش)، تم إلغاء القطارات بين باريس وكل من لندن وأمستردام وبروكسل، فيما عاد قطاران كانا متجهين من باريس إلى بروكسل ومن بروكسل إلى باريس إلى محطتي انطلاقهما صباحاً.
وأكدت «SNCF» أنها وضعت مسارات بديلة، لكنها لم تتمكن حتى ظهر الاثنين من تحديد موعد عودة الخدمة إلى طبيعتها.

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