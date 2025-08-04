الثلاثاء 5 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر.. إقبال كثيف على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

ناخبة تدلي بصوتها في أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة المصرية
5 أغسطس 2025 01:11

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إغلاق صناديق الاقتراع باليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ
السيسي وعون يبحثان هاتفيًا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

شهدت لجان التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المصري، أمس، إقبالاً كثيفاً من المصريين، وسط تواجد أمني لتأمين العملية الانتخابية. 
واصطفت طوابير الناخبين أمام اللجان وسط انتظام وانسيابية عملية التصويت، بفعل الإجراءات الميسرة التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات لعملية التصويت. 
وبدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات مصر، في التاسعة صباح أمس، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، التي تجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
ويخوض المنافسة الانتخابية 424 مرشحاً على مقاعد النظام الفردي، من بينهم 183 مرشحاً مستقلاً، و241 مرشحاً عن الأحزاب السياسية.
كما تواجدت قوات الشرطة لتأمين مقار لجان الاقتراع ومحيطها، والعمل على حمايتها، حتى يدلي الناخبون بأصواتهم في مناخ آمن. 
ويبلغ تعداد من يحق لهم التصويت في الانتخابات نحو 69 مليون ناخب، بحسب قاعدة بيانات الناخبين، في العملية الانتخابية التي تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارتها والإشراف الكامل عليها، فيما يتولى 9250 عضواً بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية رئاسة 8825 لجنة اقتراع فرعية بداخل 8286 مركزاً انتخابياً، يعاونهم نحو 65 ألف موظف في اللجان الفرعية والعامة ولجان الحفظ والمتابعة.

مصر
الانتخابات المصرية
مجلس الشيوخ
آخر الأخبار
اختبار نفسي عمره قرن يكشف حدود الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
اختبار نفسي عمره قرن يكشف حدود الذكاء الاصطناعي
5 أغسطس 2025
ترامب يتحدث إلى الصحفيين في بنسلفانيا
الأخبار العالمية
ترامب: على إسرائيل توفير الغذاء لأهالي غزة
5 أغسطس 2025
سكان يسيرون في موقع غارة روسية في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: الحوار بين موسكو وواشنطن لا يزال مستمراً
5 أغسطس 2025
طفلة يمنية تسير بجوار طرود غذائية مُعدّة للتوزيع من قِبَل جمعية خيرية (رويترز)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» يمول حربه بالمساعدات الدولية
5 أغسطس 2025
منشأة نطنز النووية بعد غارة جوية - أرشيفية
الأخبار العالمية
إيران تؤكد التزامها بالاتفاق النووي
5 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©