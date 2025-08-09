السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رواد فضاء يغادرون محطة الفضاء الدولية

رواد فضاء يغادرون محطة الفضاء الدولية
9 أغسطس 2025 08:53

غادر طاقم يتألف من أربعة رواد فضاء من مهمة "كرو-10" التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) يوم الجمعة على متن كبسولة الفضاء دراجون التابعة لسبيس إكس، متجهين للهبوط قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة صباح السبت، وذلك بعد مهمة استمرت خمسة أشهر لتبديل الطاقم في المختبر المداري.
واستقلت الكبسولة كل من رائدتي الفضاء الأميركيتين نيكول آيرز وآنا مكلين برفقة رائد الفضاء الياباني تاكويا أونيشي ورائد الفضاء الروسي كيريل بيسكوف بعد ظهر الجمعة استعداداً لرحلة العودة إلى الأرض التي تستغرق 17 ساعة ونصف الساعة وتنتهي بهبوط في المحيط قبالة سواحل كاليفورنيا.
انطلق الطاقم المكون من أربعة أفراد إلى محطة الفضاء الدولية في 14 مارس في مهمة روتينية لتحل محل الطاقم "كرو-9" الذي ضم رائدي فضاء ناسا بوتش ويلمور وسوني وليامز، وهما الثنائي الذي غادر المحطة بالكبسولة ستارلاينر التابعة لبوينج.
وبعد خمسة أشهر من انتهاء مهمة ستارلاينر، أعلن ويلمور هذا الأسبوع تقاعده من ناسا بعد مسيرة مهنية استمرت 25 عاماً حلق خلالها على أربع مركبات فضائية مختلفة وسجل ما مجموعه 464 يوما في الفضاء.
وكان ويلمور مستشاراً فنياً رئيسياً لبرنامج ستارلاينر إلى جانب وليامز التي ما زالت تواصل عملها ضمن فريق رواد الفضاء في ناسا.
ومن المقرر أن تهبط كبسولة "كرو-10" وعلى متنها الرواد الأربعة بالمحيط الهادي الساعة 11:33 صباحا (1533 بتوقيت جرينتش) يوم السبت.
وقالت ناسا إن الطاقم يعود إلى الأرض محملا "بأبحاث مهمة وحساسة" أجريت في بيئة تكاد تنعدم فيها الجاذبية على محطة الفضاء الدولية خلال المهمة التي استمرت 146 يوماً وشملت أكثر من 200 تجربة علمية مدرجة ضمن قائمة مهام أفراد الطاقم.

أخبار ذات صلة
وفاة رائد الفضاء الأميركي قائد مهمة "أبولو 13"
"ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر
المصدر: رويترز
محطة الفضاء الدولية
رواد الفضاء
آخر الأخبار
جدل بشأن ميزة جديدة لمشاركة الموقع الجغرافي على "إنستغرام"
الترفيه
جدل بشأن ميزة جديدة لمشاركة الموقع الجغرافي على "إنستغرام"
اليوم 10:56
ريال مدريد يمدد عقد «الواعد جارسيا» حتى 2030
الرياضة
ريال مدريد يمدد عقد «الواعد جارسيا» حتى 2030
اليوم 10:34
الأهلي يتصدر التصنيف الأفريقي والزمالك في المركز السابع
الرياضة
الأهلي يتصدر التصنيف الأفريقي والزمالك في المركز السابع
اليوم 10:28
الإصابة تبعد رودري عن السيتي في المباريات الافتتاحية للدوري
الرياضة
الإصابة تبعد رودري عن السيتي في المباريات الافتتاحية للدوري
اليوم 10:24
وفاة رائد الفضاء الأميركي قائد مهمة "أبولو 13"
الأخبار العالمية
وفاة رائد الفضاء الأميركي قائد مهمة "أبولو 13"
اليوم 10:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©