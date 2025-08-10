الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

السيطرة على حرائق الغابات الضخمة في اليونان

أرشيفية
10 أغسطس 2025 17:04

قال مسؤولو الحماية المدنية اليوم الاثنين إن قطاع الطوارئ اليوناني سيطر على حرائق غابات ضخمة مطلع الأسبوع، ولكن من المرجح اندلاع المزيد من حرائق الغابات بسبب الجفاف المستمر والعواصف القوية.

وكانت المنطقة بجنوب شرق أثينا الأكثر تضرراً، حيث تدمر نحو 1600 هيكتار من الأراضي الزراعية والغابات و الأراضي العشبية، وفقاً لما قاله قطاع الأرصاد. وقد تم إخلاء الكثير من القرى كإجراء احترازي، وتعين إنقاذ نحو 400 شخص.

ولقى شخص حتفه أمس الأول الجمعة عندما أحاطت ألسنة اللهب بمنزله النائي. وتدمرت العشرات من المنازل، كما نفقت العديد من الحيوانات في الحرائق، التي اجتاحت شمال شرق شبه الجزيرة  بيلوبونيز وجزيرة ساموثراكي بشرق البلاد.

أخبار ذات صلة
حريق غابات ضخم بالقرب من أثينا
عمليات إجلاء جراء حريق غابات في اليونان

وذكرت وسائل الاعلام اليونانية أن قطاع  الإطفاء سيطر على الوضع في الجزيرة بصورة كبيرة اليوم الأحد. وتواصل السلطات التحقيق في أسباب الحرائق. 

المصدر: وكالات
حرائق الغابات
اليونان
