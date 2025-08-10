دول أوروبية تطالب بإنهاء أزمة أوكرانيا

أكد قادة ثماني دول من منطقة شمال أوروبا والبلطيق، اليوم الأحد، دعمهم لأوكرانيا، داعين إلى إنهاء الأزمة المستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة..

وأصدر قادة كل من: الدنمارك وإستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج والسويد، بيانا بهذا الشأن.

وأضافوا أنهم سيواصلون دعم الإجراءات الهادفة إلى مساعدة أوكرانيا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه سيلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس الجاري في ألاسكا للتفاوض على إنهاء الأزمة الأوكرانية.

وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب منفتح على حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن الاستعدادات جارية فقط لعقد اجتماع ثنائي.