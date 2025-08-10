الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فانس يطالب أوروبا بزيادة تمويل جهود الدفاع عن أوكرانيا

جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي
10 أغسطس 2025 23:36

أكد جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي، مجددا أن الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب من دعم أوكرانيا ماليا في تصديها للأزمة الحالية.
وقال فانس، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية، سجيلها قبل عدة أيام، وبثت اليوم الأحد "الرئيس وأنا كذلك بالتأكيد أعتقد أن أميركا قد أنهت دعم تمويل أوكرانيا، فنحن نرغب في التوصل إلى تسوية سلمية لهذه الحرب، ونريد وقف القتل".
وأكد "لكن الأميركيين، كما أعتقد، سئموا من الاستمرار في إرسال أموالهم، أموال ضرائبهم، لدعم هذا الصراع تحديدا".
وأضاف نائب الرئيس الأميركي "لكن إذا أراد الأوروبيون أن يتقدموا ويشتروا الأسلحة فعليا من شركات الأسلحة الأميركية، فنحن موافقون على ذلك، لكننا لن نمول الأمر بأنفسنا بعد الآن".
وجدد فانس موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب القائل إن الأوروبيين أنفسهم هم المسؤولون عن الصراع الذي يدور على أبوابهم.
ويعتزم ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين التفاوض على حل سلمي محتمل في ألاسكا يوم الجمعة القادم، لإنهاء الأزمة في أوكرانيا التي استمرت حوالي ثلاثة أعوام ونصف العام.
ولم توجه حتى الآن دعوة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضور هذا الاجتماع.

المصدر: د ب أ
جي دي فانس
أوكرانيا
تمويل
الدول الأوروبية
