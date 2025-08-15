السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بدء القمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا

قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين بشأن أوكرانيا
15 أغسطس 2025 23:42

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قمتهما، اليوم الجمعة، في ولاية ألاسكا الأميركية في مسعى لإنهاء الأزمة الأوكرانية.
ولم يدلِ الزعيمان بأي تصريحات ولم يجيبا على أي أسئلة أثناء جلوسهما جنبًا إلى جنب.
حضر المباحثات إلى جانب الرئيس الأميركي وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.
فيما انضم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمستشار الرئاسي للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف إلى الرئيس بوتين. 
ووصل الرئيسان قبل قليل إلى ألاسكا حيث تصافحا في المطار قبل التوجه إلى مكان انعقاد القمة في قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون" الجوية.

