ميدفيديف: بوتين حدد شروط روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا

ذكر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حدد شروط روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا خلال اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الاسكا.

وقال مدفيديف إن القمة بين الرئيسين الأميركي والروسي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين دليل على إمكانية تزامن العمليات العسكرية والوسائل الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا .

وكتب ميدفيديف على تطبيق تليجرام اليوم السبت، مستخدما الصياغة الرسمية لروسيا للحرب التي تشنها على جارتها منذ عام 2022 "أظهر الاجتماع أن المفاوضات ممكنة بدون شروط مسبقة وفي نفس الوقت مع استمرار العملية العسكرية الخاصة".

وقال ميدفيديف، وهو نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي إنه فوق كل شيء، أوضح الجانبان خلال المحادثات في ألاسكا أن الأمر يقع في المقام الأول على عاتق أوكرانيا والأوروبيين لإنهاء القتال.

وأضاف أن آلية كاملة للاتصالات على أعلى مستوى تم إقامتها بهدوء وبدون إنذارات نهائية، مشيدا بالقمة التي عقدت أمس الجمعة ووصفها بأنها ناجحة بالنسبة لروسيا.

وأشار إلى أنه نتيجة لذلك، لم تضع الولايات المتحدة المزيد من الضغوط على روسيا، على الأقل في الوقت الحالي.