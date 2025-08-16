20 قتيلا جراء مجزرة نفذتها عصابات في النيجر

قُتل عشرون مدنيا، كانوا يستقلون شاحنة الخميس، في مجزرة نفذتها "عصابات مسلحة" بالرصاص قرب منطقة "كومابانغو" المنجمية في غرب النيجر حيث يسجل نشاط كثيف لجماعات إرهابية، وفق ما أفادت مصادر محلية اليوم السبت.

تواجه النيجر أعمال عنف إرهابية خاصة في مناطقها الغربية.

واعترضت "عصابات مسلحة" الشاحنة القادمة من السوق في بلدة "مهنّا"، الخميس، قرب موقع منجم "كومابانغو" للذهب، حسبما أفاد أحد السكان المحليين طالبا عدم كشف هويته لأسباب أمنية.

وقال المصدر إن المهاجمين "أنزلوا جميع الركاب، ووضعوا 19 رجلا على جانب واحد، من دون سبب، وألقوهم على الأرض وأمطروهم بالرصاص"، مضيفا أن السائق قتل أيضا وأضرمت النيران في الشاحنة.

وأضاف أن "سيدتين نجتا، فيما تمكن شخصان آخران من الفرار".

وذكر موقع "نيجر سكوب" أن "نحو عشرين شخصا قتلوا" في المجزرة.

وقع الهجوم في منطقة تيلابيري القريبة من بوركينا فاسو ومالي، في ما يسمى بمنطقة المثلث الحدودي، حيث تنشط جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.