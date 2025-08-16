الدنمارك: الحكومة الإسرائيلية تجاوزت الحدود

كوبنهاغن (وكالات)



اعتبرت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، أمس، أن نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُمثل «مشكلة في حد ذاته»، مؤكدة رغبتها في الاستفادة من تسلم بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على إسرائيل.

وقالت في مقابلة مع صحيفة «يولاندس بوستن» الدنماركية، إن «نتنياهو بات يُمثل مشكلة في حد ذاته»، معتبرة أن حكومته «تجاوزت الحدود».

وأسفت زعيمة الحزب الاشتراكي-الديموقراطي للوضع الإنساني «المُروع والكارثي للغاية» في غزة، منددة كذلك بخطة جديدة لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية.

وأضافت «نحن من الدول الراغبة في زيادة الضغط على إسرائيل، لكننا لم نحصل بعد على دعم من أعضاء الاتحاد الأوروبي»، موضحة أن الهدف هو فرض ضغط سياسي وعقوبات، سواء ضد المستوطنين أو الوزراء أو حتى إسرائيل ككل، في إشارة إلى عقوبات تجارية أو في مجال الأبحاث.