الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الدنمارك: الحكومة الإسرائيلية تجاوزت الحدود

رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن (أرشيفية)
17 أغسطس 2025 02:13

كوبنهاغن (وكالات)

اعتبرت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، أمس، أن نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُمثل «مشكلة في حد ذاته»، مؤكدة رغبتها في الاستفادة من تسلم بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على إسرائيل.
وقالت في مقابلة مع صحيفة «يولاندس بوستن» الدنماركية، إن «نتنياهو بات يُمثل مشكلة في حد ذاته»، معتبرة أن حكومته «تجاوزت الحدود».
وأسفت زعيمة الحزب الاشتراكي-الديموقراطي للوضع الإنساني «المُروع والكارثي للغاية» في غزة، منددة كذلك بخطة جديدة لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية.
وأضافت «نحن من الدول الراغبة في زيادة الضغط على إسرائيل، لكننا لم نحصل بعد على دعم من أعضاء الاتحاد الأوروبي»، موضحة أن الهدف هو فرض ضغط سياسي وعقوبات، سواء ضد المستوطنين أو الوزراء أو حتى إسرائيل ككل، في إشارة إلى عقوبات تجارية أو في مجال الأبحاث.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعم الأيتام بمواصي خان يونس في غزة
«الأونروا»: مليون امرأة وفتاة يواجهن مجاعة جماعية
الدنمارك
إسرائيل
فلسطين
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي يتجه نحو الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي في قاعدة إلمندورف ريتشاردسون المشتركة في ألاسكا (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: قمة ألاسكا خطوة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين
17 أغسطس 2025
جهود إماراتية لا تنقطع لإغاثة سكان قطاع غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعم الأيتام بمواصي خان يونس في غزة
17 أغسطس 2025
أحد متمردي إم 23 يسير على مشارف ماتاندا شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون لـ«الاتحاد»: فرص واعدة لنجاح اتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا
17 أغسطس 2025
فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام من مطبخ خيري في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: مليون امرأة وفتاة يواجهن مجاعة جماعية
17 أغسطس 2025
يمنيون ينتظرون في طابور طويل لتلقي المساعدات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: آلاف اليمنيين يواجهون المجاعة بمحافظة حجة
17 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©