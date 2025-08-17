الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
مصرع 35 مهاجراً في صحراء النيجر

مصرع 35 مهاجراً في صحراء النيجر
18 أغسطس 2025 01:20

نيامي (وكالات) 

لقي 35 مهاجراً على الأقل حتفهم منذ يناير في صحراء النيجر، في محاولة للوصول إلى أوروبا، وفق ما أفادت منظمة «هاتف الإنذار في الصحراء» وكالة فرانس برس أمس. وقال منسق المنظمة النيجرية غير الحكومية عزيز شيخو: «بحسب توثيقاتنا الخاصة، لقي من يناير إلى أغسطس ما بين 35 و40 شخصاً حتفهم أثناء عبور الصحراء إلى ليبيا والجزائر» المجاورتين للنيجر.
يحاول آلاف الأفارقة سنوياً قطع الصحراء النيجرية الشاسعة للوصول إلى ليبيا والجزائر والهجرة منهما بحراً إلى أوروبا. ويموت بعض المهاجرين أثناء عملية العبور الخطرة، بعد أن يتخلى عنهم مهربوهم في الصحراء أو تعطل عرباتهم. وقدر النظام العسكري النيجري، عدد المهاجرين الذين أعيدوا بين يناير ويونيو هذا العام بنحو 16 ألف مهاجر.

