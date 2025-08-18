الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأردن يقرر تفعيل برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية

الأردن يقرر تفعيل برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية
18 أغسطس 2025 18:51

أعلنت السلطات الاردنية الاثنين، تفعيل برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية للذكور اعتباراً من العام المقبل، بعد وقف العمل به منذ عام 1991.
وقال وزير الاتصال الحكومي محمد المومني خلال مؤتمر صحافي: «سيعرض قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية خلال جلسة مجلس الوزراء القادمة «الأربعاء» لإقراره قبل إرساله إلى مجلس الأمة «النواب والأعيان» للسير في مراحله الدستورية».
وبحسب المومني، وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة، يستهدف البرنامج المعدل ستة آلاف شاب ممن سيبلغون بحلول يناير المقبل 18 عاماً، يتم اختيارهم إلكترونياً وعشوائياً للخدمة اعتباراً من فبراير المقبل.
وقرّر الأردن في سبتمبر 2020 إعادة فرض خدمة العلم بشكل تدريجي.
وسيضم البرنامج ثلاث دفعات من المكلفين خلال عام 2026، كل دفعة تتألف من 2000 شاب يتدربون لمدة ثلاثة أشهر ويحصل كل منهم شهرياً على مخصصات تبلغ 100 دينار أردني.
وستكون هناك آليات للتأجيل أو الإعفاء لأسباب مختلفة مثل أن يكون الشاب ابناً وحيداً، أو لعدم اللياقة الصحية أو الإقامة بالخارج وللطلبة.
وأشار المومني إلى أن «عقوبة التخلف عن خدمة العلم تصل للسجن بالحد الأدنى 3 أشهر إلى سنة».
وتأمل السلطات أن يصل عدد الذين سيخضعون للبرنامج لاحقاً إلى عشرة آلاف سنوياً.
وصدر قانون خدمة العلم في الأردن عام 1976، وينص القانون القديم على إلزام كل أردني ذكر بين سن 18 و40 عاماً بالخدمة العسكرية لمدة تتراوح بين سنة وسنتين.

