سيول باكستان تودي بحياة المزيد من الضحايا

قالت السلطات الباكستانية، اليوم الثلاثاء، إن عدد القتلى جراء السيول التي اجتاحت البلاد خلال الأيام الخمسة الماضية ارتفع إلى 365، بعد أن اجتاحت المياه والصخور منازل سكان قرية جبلية في شمال غرب باكستان نتيجة هطول أمطار غزيرة.

وتسببت السيول الناجمة عن الأمطار في المنطقة الجبلية في دمار واسع منذ يوم الجمعة، في أسوأ موجة أمطار موسمية هذا العام، مع تحذير المسؤولين من احتمال حدوث مزيد من العواصف مستقبلاً.

قال نصار خان، مفوض منطقة سوابي التي تضم قرية دالوري بالا قرب جبال جدون، إن عدد القتلى ارتفع إلى 30 بعد أن انتشل عمال الإنقاذ المزيد من الجثث من تحت الأنقاض اليوم، فيما فقد تسعة أشخاص آخرين إثر هطول أمطار غزيرة مفاجئ.

وقال سكان القرية إن سيلاً من الصخور انهار على المنازل، مما تسبب في انهيار الجدران والأسقف أثناء استعدادهم للعمل صباح أمس الاثنين.

وقال الطالب الجامعي علي ذي شأن، البالغ من العمر 20 عاماً، إن الأمر بدأ بصوت "مروع" ومدو نحو الساعة الثامنة صباحاً، مضيفاً: "لقد اجتاح كل شيء دفعة واحدة، في ثوانٍ".

وقال بخت زمان، 45 عاماً: "نحن بحاجة إلى المساعدة".

وهطل على بونر أكثر من 150 ملم من الأمطار في ساعة واحدة يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل 200 شخص، وهو أكبر عدد من الضحايا يسجل خلال الأمطار الموسمية لهذا الموسم.

وقال اللفتنانت جنرال إنعام حيدر مالك، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، إن فرق الإنقاذ ما تزال تنتشل جثثاً من شمال غرب البلاد، مع وجود عدد غير معروف من المفقودين.

وأضاف الجنرال أن الأمطار الغزيرة والسيول هذا الموسم أودت بحياة 695 شخصا في أنحاء باكستان منذ أواخر يونيو، مع إنقاذ أكثر من 25 ألف شخص حتى الآن من المناطق المتضررة من السيول.

وانضم الجيش وسلاح الجو أيضا إلى جهود فرق الإنقاذ.

وحذرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث من هطول مزيد من الأمطار الموسمية على أنحاء البلاد حتى العاشر من سبتمبر.